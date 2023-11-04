ГУР: росія невдало випробувала носії ядерної зброї «Ярс» і «Булава»

У росії 1 листопада відбулися невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», носія ядерної зброї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС росії запустив ракету «Ярс» із космодрому «Плесецьк» (Архангельська область) по цілі на полігоні «Кура» (Камчатка). Вона збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора 25 жовтня.