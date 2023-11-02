У росії дозволили випробовувати ядерну зброю — путін підписав закон

У Кремлі стверджують, що їхня дератифікація договору спрямована на те, щоб росія мала такі ж права, як США, які підписали, але не ратифікували цей договір.

Російські дипломати заявляли, що Москва не відновить ядерні випробування, якщо цього не зробить Вашингтон. Водночас у лютому 2023 року путін доручив підготувати полігон для випробування ядерної зброї на Новій Землі.

Разом з цим 25 жовтня російські війська провели тренувальний «масований ядерний удар» — з космодрому Плесецьк в Архангельській області по полігону «Кура» на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс», а із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера «Тула» запустили балістичну ракету «Синева».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань прийняли на 50-й сесії Генасамблеї ООН у вересні 1996 року. Його підписали 177 держав, але ратифікували 138.