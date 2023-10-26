Росія провела тренування «масованого ядерного удару». Українська розвідка назвала це виставою

У середу, 25 жовтня, російські війська провели тренувальний «масований ядерний удар».

Міноборони росії повідомило, що з космодрому Плесецьк в Архангельській області по полігону «Кура» на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс», а із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера «Тула» запустили балістичну ракету «Синева». Голова російського Генштабу Валерій Герасимов казав, що в тренуванні брали участь два ракетоносці дальньої авіації Ту-95МС.

Відомство також опублікувало відео пусків.

Голова Міноборони Сергій Шойгу, звітуючи перед путіним, заявив, що навчання пройшли «відповідно до плану підготовки масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника».

Коментуючи ці пуски, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі «24 каналу», що це була «вистава».

«Нам особливо ніяк не варто це сприймати — ця вистава не для українців. Але так, це вистава. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано і не зроблено», — підкреслив Юсов, додавши, що ці пуски були демонстрацією для самих росіян, нібито їхнє керівництво тримає все під контролем.

«Глобально нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж — це вже не той козир, який допомагає Путіну, але такі спроби будуть і в майбутньому», — зазначив Юсов.