У Франції російський бізнесмен Олексій Кузьмичов вийшов з-під варти під заставу €8 мільйонів

Російський бізнесмен Олексій Кузьмичов, якого затримали у Франції, вийшов з-під арешту із зобовʼязанням внести заставу у розмірі €8 мільйонів.

Про це пише французька газета Le Monde.

Також росіянину заборонили покидати Францію. Олексія Кузьмичова затримали 30 жовтня через підозру у відмиванні грошей, податковому шахрайсті та через діяльність організованого злочинного угруповання. За даними газети, розслідування щодо податкових махінацій розпочалося у лютому 2023 року.