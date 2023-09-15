Британія припинила розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана у справі про ухилення від санкцій

Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії припинила розслідувати ухилення від санкцій російського мільярдера Михайла Фрідмана. Про це повідомляє Bloomberg.
«NCA може підтвердити, що не буде робити жодних подальших дій проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виписаного в Атлон-Хаусі в грудні 2022 року», — заявив представник у відповідь на запитання Bloomberg. Розслідування щодо інших фігурантів справи, які підпадають під «ширше розслідування», продовжується.
3 грудня 2022 року у лондонському маєтку Фрідмана були обшуки, його арештували. Справа стосувалась виплати кредиту з Альфа Банку його виконавчому помічнику, перш ніж на нього було накладено санкції.
- Фрідман — один із найвидатніших бізнесменів росії, який заробив мільярди у банківській справі, на нафті та роздрібній торгівлі. У 2013 році Фрідман та його партнери отримали $14 мільярдів від продажу нафтової компанії «ТНК-BP», яку контролює державна «Роснафта». Після цього Фрідман переїхав до Британії, щоб заснувати приватну інвестиційну компанію, яка інвестує в бізнес по всьому світі. Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів невдовзі після російського вторгнення в Україну. США запровадили санкції щодо нього лише в серпні 2023 року.