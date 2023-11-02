Бетонні блоки та мішки з піском. Газета Financial Times розповіла, як Україна готується до атак на енергетику

Україна встановлює навколо енергетичних обʼєктів мішки з піском, обтягує їхні дахи сіткою та перенесла під землю ті елементи, які не потребують вентиляції, — країна готується до російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Так, на критичній підстанції електромережі на півночі України звели стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Навколо іншої прилеглої підстанції — габіони (циліндричні конструкції), наповнені камінням або піском.
Також редакція отримала знімки від представників енергетичної галузі, де видно, що по всій країні встановлюють мішки з піском та сітчасті дахи для захисту сотень невеликих цілей, які можна знищити одним ударом та спричинити масове відключення електроенергії. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що ці «сумки з піском багато разів рятували нас і захищають від уламків дронів та ракет».
«Ми називаємо це пасивним захистом», — заявив Financial Times премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він сказав, що країна стала «набагато більш підготовленою» після минулорічних атак.
За словами Шмигаля, захист, як і раніше, «не на 100 відсотків ефективний». Але такі заходи спрацювали «у 80–90 відсотках випадків», особливо проти дронів, які відхиляються від курсу чи уламки яких падають на критично важливу інфраструктуру після перехоплення.
Елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перенесли під землю. Пошкоджені електричні кабелі можна буде швидко замінити, але ремонт підстанцій та трансформаторів займає більше часу. Однак запасні частини зберігаються у прикордонних країнах-союзниках з можливістю більш швидкого замовлення.
- У Донецькій області через обстріл 30 жовтня пошкоджене обладнання однієї з теплоелектростанцій. Без електропостачання були три шахти, а також 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів. Уночі 25 жовтня під час атаки росія дронами вдарила по території неподалік Хмельницької АЕС, майже 2 тисячі споживачів без світла.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система готова генерувати та передавати світло, питання лишень у її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що не має дефіциту потужності.