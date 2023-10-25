Росія вночі вдарила по території неподалік Хмельницької АЕС, майже 2 тисячі споживачів без світла

Уночі 25 жовтня під час атаки росія дронами вдарила по території неподалік Хмельницької АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Через вибух пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах, лінії електропередачі — знеструмлені 1 860 споживачів у містах Славута і Нетішин Хмельницької області. Ремонт розпочнуть, щойно енергетиків допустять на місце.

Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді 25 жовтня заявив: «Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, але й відповідатимемо».