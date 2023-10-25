Росія вночі вдарила по території неподалік Хмельницької АЕС, майже 2 тисячі споживачів без світла

Уночі 25 жовтня під час атаки росія дронами вдарила по території неподалік Хмельницької АЕС.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Через вибух пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах, лінії електропередачі — знеструмлені 1 860 споживачів у містах Славута і Нетішин Хмельницької області. Ремонт розпочнуть, щойно енергетиків допустять на місце.
Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді 25 жовтня заявив: «Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, але й відповідатимемо».
- Уночі 25 жовтня росія четверту добу поспіль атакувала Хмельницьку область. ППО збила всі 11 дронів, 16 людей постраждали.