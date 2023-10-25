Росія вночі атакувала Хмельницьку область, 16 людей постраждали

Росія четверту добу поспіль атакувала Хмельницьку область, у регіоні працювала Протиповітряна оборона.

Про це вранці 25 жовтня повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У Шепетівському районі збиті дрони впали на території обʼєкта критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, будинки та машини. По медичну допомогу звернулися 16 людей з прилеглих будинків із різними травмами.

Пізніше мер міста Славута Хмельницької області Василь Сидор повідомив, що постраждалі — з його громади. Тепло, газ і воду міська влада обіцяє надавати, навчальний процес у місті призупинили. Також вибухова хвиля пошкодила будівлі пожежної частини й поліцейського відділку в Славуті та Нетішині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ППО збила всі 11 дронів.