У Донецькій області через обстріл пошкоджено ТЕС

У Донецькій області через обстріл 30 жовтня пошкоджене обладнання однієї з теплоелектростанцій. Без електропостачання були три шахти, а також 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів.
Про це 31 жовтня повідомило Міністерство енергетики.
Також через обстріл підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів.
Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система готова генерувати та передавати світло, питання лишень у її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що не має дефіциту потужності.