У Донецькій області через обстріл пошкоджено ТЕС

У Донецькій області через обстріл 30 жовтня пошкоджене обладнання однієї з теплоелектростанцій. Без електропостачання були три шахти, а також 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів.

Про це 31 жовтня повідомило Міністерство енергетики.

Також через обстріл підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів.

Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.