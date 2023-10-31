ГУР: Антисемітські акції в Дагестані — справа рук російських спецслужб

Антисемітські провокації в російській республіці Дагестан є справою рук спецслужб рф.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Росія традиційно, ще з імперських часів, залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всіма цими процесами там керують власне спецслужби. Починаючи із чорносотенців початку ХХ століття, якими керувала царська охранка. Сьогодні нічого не змінилося», — зазначив він. Він запевнив, що Україна непричетна до цього.

Що сталось?

Увечері 29 жовтня в російській республіці Дагестан натовп прорвався в будівлю аеропорту Махачкали та на злітну смугу — у будівлі та в літаках місцеві шукали громадян Ізраїлю, які нібито прилетіли сьогодні з Тель-Авіва, і вимагали не пускати тих у Дагестан. Учасники погрому закидали поліцейських камінням, а ті у відповідь стріляли в повітря. Станом на ранок 30 жовтня в поліцейський відділок доправили 60 учасників заворушень. МВС оголосило, що всього встановлено особи 150 погромників.

Володимир Зеленський ввечері 29 жовтня заявив, що це частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення рф, експерти та влада, зокрема голова МЗС Лавров і володимир путін.

Зранку 30 жовтня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці «заворушення» — «це спланована ззовні провокація на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу росії», а до реалізації цієї «акції» причетна нібито й Україна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову закиди росії про причетність до антисемітських заворушень у республіці Дагестан.