Україна відреагувала на закиди про «причетність» до антисемітських заворушень у Махачкалі

Україна назвала спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову закиди росії про причетність до антисемітських заворушень у республіці Дагестан 29 жовтня.

Позицію України 30 жовтня оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Звинувачення МЗС рф на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в росії та будь-де в світі», — зазначив Олег Ніколенко.

Він наголосив, що погрози розправитися з євреями — це наслідок роботи російської державної пропаганди, «яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів».

А що сталось?

Увечері 29 жовтня в російській республіці Дагестан натовп прорвався в будівлю аеропорту Махачкали та на злітну смугу — у будівлі та в літаках місцеві шукали громадян Ізраїлю, які нібито прилетіли сьогодні з Тель-Авіва, і вимагали не пускати їх у Дагестан. Учасники погрому закидали поліцейських камінням, а ті відповідали їм стріляниною в повітря. Станом на ранок 30 жовтня в поліцейський відділок доправили 60 учасників заворушень. МВС оголосило, що всього встановлено особи 150 погромників.

Зранку 30 жовтня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці «заворушення» — «це спланована ззовні провокація на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу росії», а до реалізації цієї «акції» причетна нібито й Україна.