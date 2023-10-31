Будівлі «Квіти України» повернули статус памʼятки

6 грудня 2022 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Міністерства культури і постановив вилучити «Квіти України» з реєстру памʼяток культурної спадщини . Відтоді будівля не мала охоронного статусу і на забудовника більше не діяв припис Мінкультури про заборону будівельних робіт. Суд пояснив скасування статусу тим, що «обʼєкт радянських часів, у стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає», а рішення про надання статусу некомпетентне. Тоді активісти подали апеляцію на це рішення.

Шостий адміністративний суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки. Про це 31 жовтня повідомила ініціатива група, яка боролась за повернення статусу.

Будівля «Квітів України»

Будівля «Квіти України» — це модерністська будівля в місті Києві за адресою Січових Стрільців, 49. Проєкт розробив на початку 80-х років народний архітектор України Левчук Микола Антонович. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. На першому поверсі продавали рослини, вище відбувалися виставки, ще в кількох приміщеннях були майстерні та курси флористики. У 2010-х роках у будівлі розташовувався супермаркет, але і він з’їхав позаторік. Відтоді будівля стояла порожньою.

У Києві 12 липня 2021 року почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника було перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво. Будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт мав обійтися в 600 мільйонів гривень.