Будівлі «Квіти України» повернули статус памʼятки

Шостий адміністративний суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки. Про це 31 жовтня повідомила ініціатива група, яка боролась за повернення статусу.
«31 жовтня у Шостому адміністративному суді Києва відбулось засідання у справі скасування пам’ятки — і відсьогодні «Квіти» знов мають охоронний статус», — зазначили активісти.
6 грудня 2022 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Міністерства культури і постановив вилучити «Квіти України» з реєстру памʼяток культурної спадщини. Відтоді будівля не мала охоронного статусу і на забудовника більше не діяв припис Мінкультури про заборону будівельних робіт. Суд пояснив скасування статусу тим, що «обʼєкт радянських часів, у стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає», а рішення про надання статусу некомпетентне. Тоді активісти подали апеляцію на це рішення.
Будівля «Квітів України»
Будівля «Квіти України» — це модерністська будівля в місті Києві за адресою Січових Стрільців, 49. Проєкт розробив на початку 80-х років народний архітектор України Левчук Микола Антонович. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. На першому поверсі продавали рослини, вище відбувалися виставки, ще в кількох приміщеннях були майстерні та курси флористики. У 2010-х роках у будівлі розташовувався супермаркет, але і він з’їхав позаторік. Відтоді будівля стояла порожньою.
У Києві 12 липня 2021 року почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника було перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво. Будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт мав обійтися в 600 мільйонів гривень.
- Щоб зберегти будівлю, Міністерство культури додало її до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.