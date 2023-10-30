У Молдові заблокують ще 31 новинний портал, більшість — із росії

Молдовська Служба інформації та безпеки заблокувала в країні доступ до сайтів 31 новинного порталу, 21 з них управляють з росії.

Про рішення оголосили 31 жовтня.

У списку: Интерфакс, ТАСС, Regnum, Lenta.ru, mk.ru, kp.ru, pravda.ru, rg.ru, «Радио Спутник», шість телеканалів Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

У Молдові пояснили, що інформація від цих порталів може спричинити соціальні конфлікти і походить від держави-агресора. Так, телеканали Prime, Canal 2, Canal 3 і Publika TV були підконтрольні колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку, який перебуває в розшуку. Плахотнюк перезапустив ці телеканали на користь Ілана Шора, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови. Перед цим Молдова заблокувала доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів.