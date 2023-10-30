Сили оборони України знищили системи ППО росіян біля Луганська і в Криму

В ніч на 30 жовтня українські військові успішно уразили стратегічний обʼєкт системи ППО на західному узбережжі Криму.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. СтратКом також підтвердив знищення російської системи ППО С-400 біля Луганська — це сталося 25 жовтня.
Вранці 30 жовтня російські медіа писали про атаку на ракетно-зенітний полк ППО росії поблизу села Оленівка в Криму вночі 30 жовтня. Вони наводили дані про 17 поранених окупантів.
- 24 серпня українські бійці висадились у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони вступили в бій з підрозділами окупанта — росіяни зазнали втрат як серед особового складу, так і в техніці. Також у Криму знову замайорів український прапор — уперше після квітня 2014 року.
- Головне управління розвідки підтвердило, що 23 серпня в Криму знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Це сталося поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут. Вибух також знищив встановлені на комплексі ракети та особовий склад.