Росіяни майже місяць намагаються оточити Бахмут. У них не виходить — Україна боронить місто. Ситуація на фронті на 390-й день повномасштабного вторгнення. Інтерактивні мапи «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Щоб оточити Бахмут, російські підрозділи мають пройти близько 10 кілометрів назустріч один одному. Та окупанти з початку березня не можуть цього зробити. Україна відправляє до міста підкріплення, щоб втримати під контролем дороги. Це гальмує наступ окупантів, і вони намагаються захопити більше територій навколо міста. Окупанти активніше наступають у районі Авдіївки і майже вийшли до її північних околиць. Але до повного оточення міста росіянам ще далеко, і не факт, що вони зможуть це зробити. Авдіївку окупанти штурмують понад рік.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян і багато іншого.

Головна новина останніх 10 днів — Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента рф володимира путіна. Його підозрюють у воєнному злочині — депортації українських дітей до росії. Крім путіна, ордер видали на уповноважену з прав дітей росії Марію Львову-Бєлову.

Ордер означає, що всі країни, які ратифікували Римський статут та є членами МКС, мають арештувати путіна та видати його міжнародному суду. Наразі таких країн 123 — майже всі держави Європи, Південної Америки та більшість країн Африки. Більшість країн Азії, зокрема Китай та Індія, до МКС не входять.

Ордер не означає, що найближчим часом путіна судитимуть. Але рішення суду зіпсує репутацію російського президента. Для більшості країн світу путін — людина, яку незалежний міжнародний суд офіційно підозрює у воєнному злочині. Це вплине на їхні бажання вести з ним перемовини. Посилить рішення і позицію України: українська влада тепер має ще один аргумент на користь того, що з путіним не варто говорити. Російська еліта теж отримала сигнал, що якось передомовитися чи повернутися до стану перед вторгненнями 2014 та 2022 років вже не вийде. Навіть якщо путін виведе російські війська з окупованих територій, звільнить полонених та погодиться виплачувати репарації, це не скасує справу проти нього. МКС очікуватиме, поки його арештують та доставлять у Гаагу, де він опиниться на лаві підсудних.

У росії 1 квітня починається весняний призов на строкову службу. На думку російських незалежних військових аналітиків, які перебувають за кордоном, путін поки не планує оголошувати другу хвилю мобілізації: військкомати не впораються одночасно і з нею, і з призовом. Однак медіа пишуть, що росіянам у понад 40 регіонах почали приходити повістки. Військкомати кличуть чоловіків для уточнення даних. Видання «Верстка» пише, що там їм наполегливо пропонуватимуть підписати контракти та «за власним бажанням» поїхати воювати. У Кремлі нібито розраховують набрати близько 400 тисяч добровольців.

Західні ЗМІ дедалі більше повідомляють про те, що Китай нібито постачає зброю до рф. Видання Politico пише, що з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправляли до росії штурмові гвинтівки, деталі для безпілотників і бронежилети. Видання Kyodo писало, що росіяни почали використовувати китайські боєприпаси, але невідомо, хто саме їх передав.

На цьому тлі до Москви на зустріч із путіним їде китайський лідер Сі Цзіньпін. Західні ЗМІ також писали, що Сі планує потім переговорити з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом. Видання Nikkei каже, що активність Китаю і бажання Сі стати миротворцем повʼязані з доповіддю Академії військових наук. Вона підпорядковується безпосередньо Народно-визвольній армії і регулярно надає рекомендації та звіти Центральному військовому комітету Комуністичної партії. Доповідь буцімто зазначала, що війна в Україні наблизиться до кінця приблизно влітку 2023 року, і «росія переможе». Йшлося про те, що і російська, і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа. Коли Пекін отримав прогноз, там нібито підготували «мирний план», щоб зберегти нормальні відносини з Європою та Україною, зокрема долучитися до повоєнної відбудови України.

У Харківській області лінія фронту не змінюється. Росіяни і далі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти хочуть наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї. Вони намагаються атакувати в районі села Гряниківка, але без успіхів.

У Луганській області росіяни теж наступають щодня, але без успіхів. Вони просуваються на сотні метрів на окремих напрямках. Окупанти намагаються наступати на села Невське та Макіївка. Бої тривають у районі села Діброва та в лісах на південь від міста Кремінна. Головна мета росіян — відсунути українські війська від міст Кремінна та Сватове, а також від траси між ними.

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На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини та Донеччини — росіяни намагаються наступати на селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. Ці пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром, і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, поки не захоплять Бахмут.

Від початку березня окупанти не можуть зімкнути кільце навколо Бахмуту. Українське командування наполягає на тому, щоб продовжувати обороняти місто, та постійно відправляє туди підкріплення. Це гальмує наступ окупантів і не дає їм оточити Бахмут. Тому росіяни докладають більше зусиль, щоб захопити більше територій навколо міста.

Окупанти дещо просунулися вздовж траси Бахмут — Словʼянськ. Вони підійшли впритул до села Оріхово-Василівка, а також захопили невелике село Залізнянське. Південніше від траси українські війська не дають окупантам захопити села Богданівка та Хромове, які розташовані біля дороги Бахмут — Часів Яр. Тому росіяни намагаються обійти їх із заходу та наступають у бік Григорівки й каналу Сіверський Донець — Донбас.

У Бахмуті окупанти і далі тиснуть із півдня та півночі міста. Наступ зі сходу сповільнює річка Бахмутка, яку росіянам складно перейти. На півночі міста тривають бої за Артемівський завод обробки металів. На півдні росіяни намагаються вийти до памʼятника літаку МіГ-17, який розташований на виїзді з міста. Мета окупантів тут зрозуміла. Вони не можуть перерізати дороги до Бахмуту з Костянтинівки та Часового Яру, тому хочуть перекрити виїзди з самого міста.

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Росіяни і далі наступають навколо Авдіївки та мають певні успіхи. За останні 10 днів вони захопили село Красногорівка і підійшли до північних околиць міста, де розташований Авдіївський коксохімічний завод. На схід від міста також тривають бої за село Камʼянка. Але на півдні та на заході від Авдіївки атаки росіян вдається стримувати. Окупанти намагаються оточити місто. Для цього їм потрібно перерізати дорогу до Авдіївки, яка розташована на північний захід. Також окупанти щодня обстрілюють саму Авдіївку, зокрема з авіації.

Тривають бої за міста Марʼїнка та Вугледар, але без успіхів для росіян. У Марʼїнці окупанти з лютого не можуть перейти центральну вулицю міста — бої йдуть уздовж неї. Біля Вугледару росіяни намагаються наблизитися впритул до міста, але зазнають великих втрат та повертаються на попередні позиції.

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У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли.

Пʼятнадцятого березня росіяни повідомили, що українські військові нібито намагалися атакувати на Запорізькому напрямку. Та версії, де саме відбувався наступ, були різні. Згодом російські Telegram-канали опублікували відео, де видно знищений бронетранспортер YPR-765. Відео геолокували біля села Роботине на південь від міста Оріхів. Коли його зняли і коли знищили БТР, невідомо.

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У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється — вона стабілізувалася по річці Дніпро. Там продовжуються взаємні обстріли через річку. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною, поки окуповану територію Запорізької області не почнуть звільняти.

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Пʼятнадцятого березня відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Після завершення багато країн підтвердили свої попередні обіцянки щодо поставок зброї, а нових оголошень не було.

Швеція 16 березня назвала точну кількість самохідних артилерійських установок Archer, які планує передати Україні. Українська армія отримає вісім таких САУ. Archer вважають одною з найкращих сучасних САУ. Вона має повністю автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Установка відстрілює весь боєкомплект на 21 снаряд за 3,5 хвилини, а згортається та розгортається менше 30 секунд. Така машина може швидко приїхати на позицію, відстріляти 21 снаряд і поїхати лише за 5—6 хвилин.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Україна отримає бойові літаки. Якщо таке й відбувалося раніше, то публічно про це не оголошували. Про передачу винищувачів оголосили Словаччина та Польща, вони віддадуть свої МіГ-29. Словаччина передасть усі свої 13 списаних МіГів — але якась частина з них згодиться лише на запчастини. Ще Словаччина віддасть частину своїх зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва. Скільки літаків передасть Польща, наразі невідомо. Поки йдеться про 10 винищувачів, але поляки нібито готові віддати всі свої МіГи — їх до 30.

Девʼятого березня Польща передала Україні ще 10 танків Leopard, тобто відправила всі 14 танків, які обіцяла. Загалом, за даними Пентагону, девʼять країн пообіцяли передати Україні 150 танків Leopard.

Українські військові рухаються в бік Бахмуту, 11 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

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