Україна готується звільняти Кремінну. Оборона росіян на півночі Луганщини може обвалитися. Аналізуємо ситуацію на фронті на 310-й день повномасштабного вторгнення — і востаннє цього року. Мапи «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Українська армія готується до звільнення міста Кремінна на Луганщині. Сили оборони України поступово оточують місто одразу з трьох боків, щоб змусити росіян відступити. Звільнення міста дозволить українцям просуватися далі на Луганщині в бік міст Сватове та Рубіжне, або тиснути на росіян через річку Сіверський Донець у районі міста Привілля. Натомість окупанти продовжують спроби зайти в Бахмут, а також перерізати основні дороги до міста.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян і багато іншого.

На російському аеродромі в Енгельсі, де базується стратегічна авіація, 26 грудня знову пролунали вибухи. Російське міноборони одразу офіційно заявило, буцімто Україна атакувала аеродром безпілотниками, їх збили, але від падіння уламків троє військових загинули, а ще четверо отримали поранення. Україна офіційно не бере на себе за це відповідальності. Але в Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що військових насправді загинуло більше, а на аеродромі зазнали пошкоджень літаки та інша техніка.

Після вибухів росіяни почали розосереджувати свою стратегічну авіацію — частину перебазували на аеродром «Українка» біля кордону з Китаєм. Це не завадило їм 29 грудня завдати чергового масованого ракетного удару по Україні. РФ випустила 70 ракет, сили ППО збили 58.

Це вже не перші вибухи на аеродромі в Енгельсі, де росіяни тримають літаки стратегічної авіації. Звідти рф запускає по Україні далекобійні крилаті ракети. Однак такі інциденти, а також фізичні пошкодження літаків ускладнюватимуть росіянам наступні удари. Їм доведеться перебазовувати літаки подалі від України і злітати з інших аеродромів. Щоб діставати до української території ракетами, вони більше часу будуть у повітрі дорогою туди й назад. Українські війська раніше дізнаватимуться, що російська авіація злетіла, і матимуть більше часу, щоб підготуватися до ударів. Від цього швидше зношуватимуться і російські літаки — їх доведеться частіше обслуговувати та ремонтувати.

Останні 10 днів росіяни почали активно використовувати й іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Схоже, тепер окупанти не дуже сподіваються на їхню ефективність, і дрони працюють лише на те, щоб виявляти українську ППО та шукати оптимальні маршрути, якими за день-два пускатимуть крилаті ракети.

Президент Володимир Зеленський 21 грудня здійснив перший закордонний візит від початку вторгнення. Він полетів до Вашингтона і зустрівся з президентом США Джо Байденом. Очевидно, що головною темою зустрічі були поставки зброї. Та як пишуть американські ЗМІ, Зеленський не зміг переконати США погодитися на поставки танків, авіації та далекобійних балістичних ракет ATACMS. Найкращою можна назвати ситуацію з танками — у США не проти, щоб Україна отримувала західні, але вважають, що для цього найкраще підійдуть німецькі Leopard. Їх буде простіше обслуговувати в Європі, ніж американські Abrams.

Харківська область

На Харківщині ситуація майже не змінюється — росіяни й досі контролюють дуже малу територію на північному сході області, неподалік російсько-українського кордону. Українські війська далі тиснуть і на північ у бік державного кордону, і на схід у бік Луганщини, зокрема міста Сватове.

Американський інститут вивчення війни у звіті 27 грудня повідомив, що українська армія звільнила населені пункти Дворічна, Новомлинськ та Тавільжанка на Харківщині. Офіційно Генштаб цього не підтверджував. Такий висновок аналітики зробили на основі даних Генштабу ЗСУ, який вказував, що росіяни обстрілюють райони цих сіл. Однак селище Дворічна та село Новомлинськ розташовані на західному березі річки Оскіл, а росіяни втекли на інший ще на початку вересня, коли Сили оборони України успішно контрнаступали на Харківщині.

Село Тавільжанка досі в окупації. Це найбільший на Харківщині населений пункт, що його досі контролюють росіяни. До повномасштабного вторгнення там жили майже дві тисячі людей. Якщо Генштаб ЗСУ згадує у своїх зведеннях, що якийсь населений пункт обстріляли росіяни, це зазвичай означає, що там тривають бої, а не що його вже звільнили.

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Донбас

У Луганській області продовжуються бої на ключових напрямках — у районі міст Сватове та Кремінна. Російська армія постійно намагається контратакувати, щоб відкинути звідси українські війська й зупинити наступ. Але Сили оборони України поволі просуваються вперед.

На дорозі Куп’янськ — Сватове тривають бої в районі сіл Куземівка та Коломийчиха. Генштаб ЗСУ 21 грудня повідомив, що українські війська відбили атаку росіян у районі села Підкуйчанськ. Це може свідчити, що Сили оборони трохи просунулися вздовж дороги в бік Сватового. Успіхи дозволять українським військовим вийти до міста із заходу та північного заходу.

Значно складніша для окупантів ситуація в Кремінній. Місто майже напівоточене з трьох боків — півночі, заходу та півдня. The New York Times пише, що українська армія вже на шляху до звільнення міста. У ЗСУ поки коментують доволі стримано — підтверджують, що просунулися на кілька кілометрів, але закликають набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації.

На захід від Кремінної українські сили стримувало село Діброва, що було під контролем росіян. Однак в останні дні Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти обстрілюють його. Також з’явилася неперевірена інформація, що українські військові таки звільнили село. На північ від міста Сили оборони продовжують битися в районі села Червонопоповіка, а на південь — просуватися по місцевому лісу.

Найімовірніше, найближчим часом українські війська звільнять Кремінну. Тоді вони зможуть потужніше тиснути на інші міста Луганщини, зокрема спробують підійти до Сватового ще й із півдня та напівоточити місто. Українська армія також зможе рушити далі в бік Рубіжного. Крім того, вона загрожуватиме з флангу російським військам, які розташовані через річку Сіверський Донець, у районі міста Привілля.

На правому (південному) березі річки Сіверський Донець, на адмінмежі Луганщини та Донеччини, тривають бої за селище Білогорівка та село Спірне. Найімовірніше, росіяни розглядають цей напрямок як допоміжний, щоб загрожувати українським оборонцям з флангу в районах міст Сіверськ, Бахмут і Соледар, а також у лісах на іншому березі річки біля Кремінної.

Ситуація навколо Бахмуту далі ускладнюється. Росіяни намагаються не лише штурмувати місто зі сходу та півдня, а ще й перерізати основні дороги до міста — з Костянтинівки та Слов’янська. Щоб оточити Бахмут, росіянам треба взяти місто Соледар, що розташоване на півночі. Але тут є великі підземні соляні шахти, звідки українських військових буде майже неможливо вибити. Тому і Соледар росіяни теж зможуть взяти, лише якщо його оточать. Останніми днями армія рф зосередилася на цьому.

Коли окупанти захопили село Яковлівка, то рушили далі одразу по трьох напрямках — на північний захід у бік села Роздолівка, на північ у бік села Весела та на південь у бік Соледару. Вони також активізувалися в районі села Бахмутське, щоб продовжувати наступати у східній частині Соледару. Та поки суттєвих результатів не досягли.

У Бахмуті найбільш активні бої тривають у східній частині міста, зокрема в перших кварталах приватного сектору, звідки росіян регулярно вибивають. Окупанти намагаються просуватися і з боку міського сміттєзвалища на південний схід від міста, і з півдня, з боку селища Опитне. За саме селище тривають жорсткі бої, а ситуація в ньому змінюється ледь не щодня.

Ще південніше від Бахмуту росіяни намагаються обійти місто і вийти на дорогу Бахмут — Костянтинівка. Вони спрямували зусилля на те, щоб захопити село Кліщіївка і перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. Найімовірніше, окупанти змогли його перейти лише в районі селища Курдюмівка, але далі просунулися на дуже невелику відстань. 27 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ окупантів у бік села Диліївка, що на північ від міста Торецьк. Це може означати, що коли росіяни повністю перетнуть канал, то планують рухатися як на дорогу Бахмут — Костянтинівка, так і в бік Торецька.

У західних передмістях Донецька, від міста Авдіївка до міста Мар’їнка, росіяни трохи знизили активність. Найбільше вони зосередилися на тому, щоб наступати в бік села Невельське на південь від Первомайського, а також у районі Мар’їнки. В останній тривають жорсткі бої, водночас росіяни намагаються просуватися на півночі та півдні від міста.

По лінії між містом Вугледар та селищем Велика Новосілка змін на фронті немає, тривають артилерійські дуелі.

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Запорізька область та Херсонщина

Ситуація на фронті в Запорізькій області не змінюється з весни. Українські війська методично знищують російські бази, склади з боєприпасами та паливом, а також скупчення техніки. Ледь не щодня Генштаб ЗСУ звітує про влучання в бази російських військ на Запоріжжі.

Схожа ситуація і в Херсонській області. Тут фронт стабілізувався по Дніпру і, найімовірніше, не змінюватиметься, поки українські війська не почнуть звільняти Запорізьку область. Сам Херсон росіяни майже щодня обстрілюють із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Така ситуація зберігатиметься, поки українська армія не звільнить лівобережну Херсонщину.

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Постачання зброї

США 21 грудня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на суму майже $2 мільярди. До нього увійшли анонсовані американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Штати поки планують передати лише одну батарею, однак дуже гостро стоїть питання, скільки навчатимуться українські військові. Влада України працює над тим, щоб це відбулося максимально швидко і ЗРК Patriot стали на бойове чергування.

Ще одна новинка у цьому пакеті — комплекти обладнання JDAM. Вони дозволяють перетворювати авіабомби на кориговані боєприпаси. Тобто бомбу оснащують системою навігації, GPS-приймачем, а також невеликими крилами та хвостовим блоком. Завдяки такому комплекту авіабомбою після запуску можна керувати і спрямувати її за конкретним маршрутом.

Протягом останніх 10 днів США ухвалили кілька бюджетних законів, у яких передбачені гроші для України. 22 грудня Конгрес ухвалив закон про фінансування американського уряду на $1,7 трильйона. Із них $45 мільярдів підуть на допомогу Україні та союзникам. Також президент США Джо Байден 23 грудня підписав рекордний оборонний бюджет на $858 мільярдів. $800 мільйонів у ньому передбачено на допомогу Україні.

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