Вибух на аеродромі «Енгельс» пошкодив літаки

Унаслідок вибухів на російському аеродромі «Енгельс», що сталися в понеділок, 26 грудня, пошкоджень зазнали не тільки транспортні засоби й особовий склад, але й літаки.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
«Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Ідеться про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни», — зазначив Юсов.
Він також наголосив, що військова інфраструктура росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.
Варто зауважити, що сьогодні, 29 грудня, на аеродромі «Енгельс» теж пролунали вибухи. Там спрацювали системи ППО.
- Уранці 26 грудня аеродром «Енгельс» у Саратовській області рф зазнав удару безпілотників. Там базується стратегічна авіація російської армії. Унаслідок удару загинули троє людей, четверо госпіталізовані. Після атаки почалася пожежа на площі понад 120 метрів.