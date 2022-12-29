Вибух на аеродромі «Енгельс» пошкодив літаки

Унаслідок вибухів на російському аеродромі «Енгельс», що сталися в понеділок, 26 грудня, пошкоджень зазнали не тільки транспортні засоби й особовий склад, але й літаки.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Ідеться про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни», — зазначив Юсов.

Він також наголосив, що військова інфраструктура росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.

Варто зауважити, що сьогодні, 29 грудня, на аеродромі «Енгельс» теж пролунали вибухи. Там спрацювали системи ППО.