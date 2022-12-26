Російський аеродром «Енгельс» зазнав удару безпілотників

Аеродром «Енгельс» у Саратовській області рф зазнав удару безпілотників. Там базується стратегічна авіація російської армії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Удар стався в ніч на понеділок, 26 грудня. Внаслідок удару загинули три особи, четверо — госпіталізовані. Після атаки почалася пожежа на площі понад 120 метрів.

Міністерство оборони росії заявило, що сили протиповітряної оборони зс рф збили безпілотники і саме їхні уламки стали причиною загибелі людей. Окремо підкреслили, що літаки не постраждали.