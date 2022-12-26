Російський аеродром «Енгельс» зазнав удару безпілотників

Аеродром «Енгельс» у Саратовській області рф зазнав удару безпілотників. Там базується стратегічна авіація російської армії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Удар стався в ніч на понеділок, 26 грудня. Внаслідок удару загинули три особи, четверо — госпіталізовані. Після атаки почалася пожежа на площі понад 120 метрів.
Міністерство оборони росії заявило, що сили протиповітряної оборони зс рф збили безпілотники і саме їхні уламки стали причиною загибелі людей. Окремо підкреслили, що літаки не постраждали.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме з цих аеродромів російські літаки злітають щоб завдати ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.