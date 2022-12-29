Масована ракетна атака: Повітряні сили розповіли, чим і звідки росія зранку обстрілювала Україну

Росія під час ранкового обстрілу України запускала ракети з Ростовської області, Каспійського та Чорного морів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Так, вночі військові збили 11 іранських «шахідів». Далі, близько 07:00 росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі.

Крім того, росія випустила до шести крилатих ракет Х-22 та Х-32 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 і дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по обʼєктах інфраструктури прифронтових міст.