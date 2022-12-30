«Запустили 70, збили 58»: у ЗСУ уточнили кількість ракет, якими росіяни вдарили по Україні напередодні

У Повітряних силах ЗСУ уточнили кількість ракет, якими росіяни вдарили по Україні 29 грудня. Вони випустили 70 крилатих ракет.

Про це пишуть Військово-повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що із 70 крилатих ракет сили ППО змогли збити 58 ракет.

Також 30 грудня українська армія збила чотири розвідувальних безпілотники росіян: три на сході та один у Київській області. На сході збили також і російський гелікоптер Мі-8.