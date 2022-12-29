Генштаб: ЗСУ за тиждень просунулися на 2,5 кілометра у напрямку Кремінної

Українські військові протягом тижня просунулися на 2,5 кілометра у напрямку Кремінної Луганської області.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, українські бійці продовжують наступальні дії в районі Кремінної. «Протягом тижня захисники України просунулись до двох з половиною кілометрів у напрямку зазначеного населеного пункту», — сказав Громов.

Напередодні у ЗСУ повідомили, що наразі триває «потужна робота» українських підрозділів у Луганській області зі звільнення територій, зокрема і міста Кремінна. Коли будуть результати — про це повідомлять офіційно.