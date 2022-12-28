«Робота триває, потрібно запастися терпінням»: у ЗСУ прокоментували можливе звільнення Кремінної на Луганщині

У ЗСУ повідомили, що наразі триває «потужна робота» українських підрозділів у Луганській області зі звільнення територій, зокрема і міста Кремінна. Коли будуть результати — про це повідомлять офіційно.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Він прокоментував матеріал видання The New York Times про те, що українська армія наближається до звільнення Кремінної.

«Проте на цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обовʼязково повідомимо про це громадськості. Поки що ж потрібно запастися терпінням та чекати офіційних повідомлень», — зазначив Череватий.

За його словами, переміщення росіянами своїх командних пунктів є звичною практикою через ймовірність проривів, тому вони роблять це про всяк випадок.

Він також підкреслив, що звільнення Кремінної дозволить українським військовим рухатися далі по Луганській області.

«Також воно має важливе морально-психологічне значення. Окупант оголосив Донецьку і Луганську області частиною рф, тому коли ми будемо звільняти свої землі, для їхніх шовіністів це буде, по суті, вторгнення на російську сторону. Вони зрозуміють, що це все тимчасово і ми будемо звільняти свою землю», — наголосив Череватий.