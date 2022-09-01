ЗСУ вперше з 24 лютого пішли у повноцінний контрнаступ. Про результати поки мовчать, але вони змінять хід війни. Аналізуємо ситуацію на фронті на 190-й день повномасштабного вторгнення — мапи «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові вперше від початку повномасштабного вторгнення почали великий контрнаступ. З 29 серпня у Херсонській та Миколаївській областях точаться інтенсивні бої, ЗСУ намагаються вибити росіян з їхніх позицій. У Генштабі закликають не поширювати інформацію про перебіг операції та обіцяють розповісти про результати вже після завершення. Російська армія готується ввести у бій третій армійський корпус, однак і українська, і західна розвідка запевняють, що ситуацію на фронті це не змінить. Що ж до наступу окупантів, то протягом останніх десяти днів вони просуваються ще повільніше, ніж раніше.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. У них ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян та багато іншого.

Росіяни сформували і почали перекидати ближче до кордонів України свій третій армійський корпус. Це потужне військове угрупування армія рф розглядала як стратегічний резерв. Його почали формувати у селищі Муліно Нижньогородської області вже після вторгнення, а зараз переміщують звідти ближче до українських кордонів, зокрема в Ростовську область.

Третій армійський корпус отримав сучасну російську техніку, однак є питання до якості та кількості людей. Сам корпус переважно складається з добровольців із російських регіонів, а також із членів приватних військових компаній та засуджених росіян, яких загітували поїхати воювати в обмін на великі виплати та можливу амністію. Наразі розслідувачі помітили техніку 3 АК у Ростовській області. Його можуть залучити до боїв і на Донбасі, і на півдні України, зокрема на Херсонщині. Зазвичай у корпусі близько 15 тисяч людей, однак і українська, і західна розвідка кажуть, що такої кількості там немає і докорінно змінити ситуацію на полі бою цей АК не зможе.

Наближається вересень, на який росіяни нібито запланували проведення «референдумів» на окупованих територіях. Однак офіційно ані кремль, ані російські колаборанти досі не назвали жодної ймовірної дати проведення псевдоголосувань. Захопити всю Донецьку область росіяни, очевидно, у вересні не зможуть, а на Херсонщині почалися активні бойові дії, результат яких наразі невідомий. Російське видання «Верстка» з посиланням на джерела у кремлі писало, що російська влада хоче провести «референдуми» 14 вересня, але поки лише на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Однак і це не точно, оскільки все залежатиме від ситуації на фронті. Місцевим колаборантам наказали завжди бути готовими до можливого проведення псевдоголосувань. Що ж до окупованих частин Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей, то від ідеї провести там «референдуми» у вересні поки відмовилися.

Харківська область

На Харківщині продовжуються обстріли вздовж усієї лінії фронту, але війська майже не рухаються. Основних зусиль росіяни докладають, щоб наступати на півдні регіону, на межі з Донецькою областю, і наблизитися до Словʼянська. Результату немає.

Російські війська намагаються підійти ближче до Харкова з півночі. Вони пробують наступати в районі сіл Дементіївка та Борщова, але безуспішно. Росіяни намагалися наступати і на захід від селища Козача Лопань, проте також безрезультатно.

Чотирнадцятого серпня міноборони росії повідомляло про те, що село Уди Золочівської громади захопили. Однак жодних фото- та відеопідтверджень звідти росіяни не публікували. Тепер же проросійські Telegram-канали опублікували одне відео, де окупанти справді в Удах. Але коли саме його зняли і чи змогли росіяни закріпитися у селі, невідомо. У місцевих чатах громади запевняють, що наразі Уди контролюють ЗСУ, хоча кілька тижнів там справді тривали бої.

На решті напрямків серйозної активності не було. Окупанти лише спробували просуватися на Словʼянському напрямку до самого міста Словʼянськ, а також до міста Барвінкове. Тут фронт фактично простягається від села Велика Комишуваха до села Богородичне Донецької області через Дмитрівку, Бражківку, Сулигівку та Довгеньке. Генштаб повідомив, що за останні десять днів росіяни кілька разів намагалися наступати на Бражківку, а отже, вони не контролюють це село. Що ж до Сулигівки та Довгенького, то фронт проходить по південних околицях сіл. Усі спроби росіян просунутися українські військові відбили.

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Донбас

Російська армія і далі обстрілює населені пункти майже по всій підконтрольній Україні території. Окупанти намагаються наступати по всіх напрямках, але результатів за останні десять днів майже не досягли.

У напрямку на Словʼянськ російська армія досі буксує в Харківській області, а спроби просунутися до Богородичного та Долини закінчилися нічим.

Також 25 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про бій з окупантами у селі Старий Караван. Воно розташоване на лівому березі річки Сіверський Донець — вона ще з початку літа фактично розділяє фронт. Є два варіанти, як там могло статися зіткнення: або на іншому березі річки українські розвідники наштовхнулися на окупантів, або ж росіяни намагалися навести понтонну переправу через Сіверський Донець в районі цього села.

У напрямку на місто Сіверськ росіяни теж за останні десять днів успіху не досягли. Вони намагалися пробитися вздовж річки Сіверський Донець до села Серебрянка на схід від Сіверська або з боку села Спірне на південний схід від Сіверська. Але українські Сили оборони відбили ці спроби.

Окупанти хочуть оточити Бахмут та перерізати шляхи сполучення. Але вони майже зупинилися у просуванні зі сходу та півдня до міста. У Соледарі росіяни досі контролюють лише завод KNAUF та сусідні вулиці, зупинилися вони і на околицях Бахмуту з боку села Покровське. Telegram-канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», найманці якої діють на цьому напрямку, кажуть, що вони нібито навмисне зупинилися, оскільки чекають, поки інші російські підрозділи прорвуть оборонні рубежі ЗСУ на південь від міста по лінії сіл Зайцеве — Кодема.

Генштаб ЗСУ повідомив, що спроба росіян наступати на ці два села провалилася. Однак 28 серпня у «вагнерівських» каналах опублікували відео, на якому вдалося встановити геолокацію місця — село Кодема. Чи змогли росіяни закріпитися в цьому населеному пункті, наразі невідомо. До того ж, позиції ЗСУ розташовані на висотах біля Кодеми, з яких село повністю прострілюється. Наймовірніше, воно може потрапити в «сіру» зону, коли тут не буде ані українських, ані російських військ — бо окупанти перебуватимуть під постійними обстрілами, а українські військові матимуть невигідні позиції у самому селі.

Якщо окупанти візьмуть Кодему, це відкриє їм можливість перерізати дорогу між Бахмутом та селом Зайцеве і колишнім КПВВ «Майорське» — потужним укріпрайоном із 2014 року. Однак українські сили зможуть отримувати забезпечення ще через дорогу з Торецька.

Окупанти продовжують наступати уздовж західних околиць Донецька — від Авдіївки до Марʼїнки. Але всі їхні спроби просунутися українські військові відбивають. Росіяни намагалися обійти Авдіївку з півночі та пробували прорватися через промзону на півдні. Обидві акції закінчилися невдачею.

Окупанти намагаються тиснути на села Водяне та Опитне на північ від злітної смуги Донецького аеропорту. ЗСУ успішно відбивають атаки російської армії. Село Піски ж за останні кілька днів майже зникло зі зведень Генштабу. Це може свідчити про те, що Україна втратила контроль над ним. Однак самі окупанти продовжують публікувати у своїх Telegram-каналах відео ударів по позиціях ЗСУ біля Пісків. Отже, невелика частина села або досі під контролем української армії, або відійшла у «сіру» зону.

Окупанти також намагаються просунутися до села Невельське і одразу з двох боків розпочати наступ на село Первомайське за Пісками. Поки результатів на цьому напрямку вони не мають. За Марʼїнку також досі тривають бої.

Росіяни пробували просуватися у бік Вугледару, але зазнали невдачі. Наступи на село Павлівку та інші села вздовж дороги Велика Новосілка — Вугледар українські військові успішно відбивають.

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Запорізька область та Херсонщина

Лінія фронту у Запорізькій області лишається без змін. Обидві сторони продовжують взаємні обстріли, а наступи, якщо і відбуваються, то дуже незначні і непублічні. Водночас росіяни активно продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Запоріжжя та інших міст регіону.

Сили спротиву активно працюють на окупованій частині Запорізької області, зокрема у Мелітополі. За останні десять днів чи не щодня мелітопольці чули удари по базах російських військ, в місті підривають колаборантів і штаби росіян.

Найбільше «не пощастило» останнім часом Михайлівці Василівського району. Там 23 серпня підірвали місцевого колабораціоніста івана сушка — він погодився стати «головою» селища. Під час вибуху сушко загинув. А вже за кілька днів знайшли повішеним місцевого «очільника поліції» андрія рижкова.

Щодня погіршується ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Росіяни продовжують обстрілювати її територію і звинувачують у цьому Україну. Двадцять пʼятого серпня вперше в історії через російські обстріли Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Це вкрай небезпечно: реактори перестають охолоджуватися, і може статися ядерна аварія. Однак в «Енергоатомі» вже наступного дня відзвітували про відновлення електропостачання. А 29 серпня росіяни влучили чи не найближче до реактора — буквально у дах сусідньої будівлі. Окупанти за традицією звинуватили Україну, однак волонтери проаналізували наслідки удару та отвір від влучання снаряда і зробили висновок, що прилетів він з боку позицій російських військ.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Там сформували команду із експертів переважно з нейтральних країн. Очолив її керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Експерти планували потрапити на станцію ще 31 серпня і пробути там кілька днів, однак росіяни дозволили лише один день. Вони також створювали перепони для візиту місії, зокрема відмовилися надати членам МАГАТЕ спеціальні перепустки для швидшого перетину лінії фронту у Запорізькій області.

Першого вересня місія МАГАТЕ таки дісталася Запорізької АЕС. Однак уранці росіяни масовано обстріляли місто Енергодар, а російське міноборони заявило про нібито спробу десанту української армії через річку Дніпро, щоб «захопити станцію та місто». Але російські військові «успішно відбили цю спробу». Скоріше за все, так росіяни спробували створити максимальну кількість пошкоджень та звинувачень на адресу ЗСУ, щоб розповідати про це місії МАГАТЕ та показувати наслідки обстрілів.

Росіяни на початку серпня перекинули у Херсонську область підсилення і почали локальні наступи. Вони захопили село Благодатне на захід від Снігурівки, однак далі просунутися не змогли. На цій ділянці лінією фронту фактично слугує залізниця, вздовж якої ще й збудований іригаційний канал. Такі перешкоди дуже заважають окупантам просуватися. Росіяни також спробували наступати на села Таврійське на захід від Херсону та Потьомкине на південь від Кривого Рогу. Обидві спроби провалилися.

Українські війська продовжували завдавати ударів по мостах через Дніпро. Через це росіяни фактично мусили припинити ними пересуватися. Під Антонівським мостом окупанти почали будувати понтонну переправу із викрадених на Дніпрі барж і майже закінчили, однак і по ній вдарили ЗСУ.

А 29 серпня українські війська перейшли у масштабний контрнаступ одразу на багатьох напрямках. В Оперативному командуванні «Південь» підтвердили це і наголосили, що не розповідатимуть про перебіг операції. Тим часом у російських Telegram-каналах активно пишуть про нібито «невдачі ЗСУ», хоча і самі підтверджують втрати своїх позицій на певних напрямках.

Ця операція — фактично перший повноцінний контрнаступ українських військових від 24 лютого і спроба силою перемогти росіян на полі бою. Очевидно, що основною ціллю для них буде звільнення всього правобережного плацдарму окупантів, однак яка саме мета у цієї операції і якими будуть її результати, у Генштабі обіцяють розповісти вже після завершення. Якщо контрнаступ буде успішним і російська армія зазнає серйозної поразки, це може повністю переламати хід війни.

Двадцять восьмого серпня зʼявилася інформація про смерть нардепа та колаборанта олексія ковальова. Він приїхав на окуповану Херсонщину після початку повномасштабного вторгнення та навіть отримав посаду у місцевому «уряді». У червні його вже намагалися ліквідувати — підірвали авто, але тоді він вижив. Друга спроба була успішною — ковальова застрелили в його будинку.

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Крим

За останні десять днів у Криму ситуація майже не змінилася. ППО також працювала значно менше і нібито «збивала українські безпілотники». Зокрема, 26 і 30 серпня росіяни повідомляли про роботу протиповітряної оборони в окупованому Севастополі. Також 26 серпня працювали системи і в окупованій Євпаторії.

Постачання зброї

Партнери надають Україні зброю дедалі повільніше. Хоча восени, коли західні політики повернуться з відпусток, можна очікувати більшої активності. Зокрема, у США вже анонсували чергове засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня.

Також США на День незалежності України оголосили про виділення рекордно великого військового пакета допомоги українській армії — на $3 мільярди. Туди увійдуть ще шість систем ППО NASAMS, а також 250 тисяч снарядів для артилерії і мінометів. У США наголосили, що Україна отримає цю зброю через певний час, коли її виготовлять, а не придбають у когось чи візьмуть зі складів. Цими системами, а також двома іншими NASAMS, про які США оголосили ще в липні, та німецькими ППО IRIS-T ЗСУ закриють небо над більшістю українських міст.

Найближчим часом, найімовірніше, до України прибудуть бойові літаки. Йдеться про словацькі МіГ-29, у яких 31 серпня закінчується термін експлуатації. Як Україна їх використає, залежить від стану цих літаків — його оцінять українські фахівці. Вони зможуть їх або модернізувати та передати Військово-повітряним силам ЗСУ, або використати як «донорів запчастин». Словаччина домовилися із США про поставку західних літаків, а поки їх передадуть, небо над цією країною захищатимуть Польща та Чехія. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь наголосив, що політична воля передати Україні літаки є, однак там хочуть отримати натомість або інші літаки, або компенсацію. Від цього і залежатиме, чи передадуть Україні МіГ-29.

Велика Британія та Норвегія також передадуть Україні партію маленьких дронів Teledyne Flir Black Hornet для розвідки на малих відстанях. Дальність виявлення цілей — до кілометра. Такі дрони призначені для війни, зокрема, у містах: з ними можна зазирнути за ріг або за стіну. Те, що українській армії передають такі безпілотники, свідчить: нашій країні допомагають готуватися до міських боїв у щільних забудовах чи до зачистки певних будівель (наприклад, адміністративних) від окупантів.

США також планують офіційно створити в Україні місію, яка відповідатиме за матеріальне забезпечення та навчання військових. Це важливий момент: якщо Пентагон оголосив повноцінну місію з навчання українських військових, це означає довгостроковий проєкт із розбудови та переозброєння української армії. Також до місії залучатимуть багато американських військових. Аналогічні місії США вже проводили в Іраку та Афганістані — «Іракська свобода» і «Незламна свобода» відповідно.

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