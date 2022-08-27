CIT: До українського кордону росія перекидає нещодавно сформований армійський корпус

До кордону з Україною росія перекидає нещодавно сформований третій армійський корпус.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team із посиланням на фото і відео перевезення російської військової техніки залізницею.

Ідеться про зенітний комплекс «Бук», танк Т-80БВ і Т-90М. Ці склади слідують з Муліна Нижегородської області на залізничну станцію «Некліновка» Ростовської області, що розташована біля кордону з Донецькою областю України.

А перевезення саме комплексів «Бук» свідчить про перекидання великого обʼєднання — ідеться про весь третій корпус або принаймні боєготову його частину. Про формування третього армійського корпусу в Муліні вперше заявляла українська розвідка.

Поки точно невідомо, де саме російське командування планує залучити сили корпусу, утім кінцевий пункт ешелонів корпусу найближче розташований до Донецької та Запорізької ділянок фронту.