Розвідка: росія формує ще одне ударне угрупування поблизу України

Військові відомства росії провалили приховану мобілізацію та створення 16 добровольчих батальйонів, тому вирішили сформувати до середини серпня третій окремий армійський корпус — ще одне ударне угруповання для війни проти України.

Про це повідомляє українське Головне управління розвідки.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Цього не достатньо для рф. Ці батальйони формувалися абияк. До їхнього складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій росія вирішила формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в Західному військовому окрузі для того, щоб його вже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани — до середини серпня цей корпус сформувати», — розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Він додав, що за наявною інформацією в росіян катастрофічна неукомплектованість офіцерськими кадрами — відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів. Через це росіяни вимушені присвоювати звання молодшого лейтенанта сержантському складу.

Цю ж проблему розвідка бачить при формуванні третього армійського корпусу та інших підрозділів.