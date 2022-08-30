На півдні ЗСУ зробили непроїзними усі основні транспортні артерії через Дніпро

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої російської техніки.

Про це повідомила керівник обʼєднаного пресцентру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі «Україна».

«Переправа важлива, оскільки потужний Дніпро не пропустить просто так, тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега. Але відкорегована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього саме тому, що ми обережно і точково відпрацювали по цих мостах: це основні транспортні артерії через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки», — сказала Гуменюк.

За її словами, наразі рф не має транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега.

«Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами», — пояснила Гуменюк і додала, що росія може й надалі намагатися навести поромну або понтонну переправу, але вся територія, де її можна розгорнути, перебуває під вогневим контролем України та буде вражена.