Норвегія та Британія передадуть Україні партію мінідронів

Велика Британія та Норвегія передадуть Україні партію маленьких дронів Teledyne Flir Black Hornet. Вони призначені для розвідки на малих відстанях.

Про це пише Reuters.

Загальна вартість пакета становитиме близько $9 мільйонів. Дрони використовуватимуться для розвідки та ідентифікації цілей.

Teledyne Flir Black Hornet — це військовий мікродрон, який був розроблений у Норвегії. Його маса становить лише 16 грам, а розміри — 10х2,5 см. Водночас такий дрон має можливість робити повноцінні фото та відео.

Безпілотник може працювати до 25 хвилин. В одному комплекті зазвичай йде два дрони: поки один працює, інший заряджається. Дальність виявлення цілей — до кілометра. Такі дрони призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема у містах, щоб зазирнути за ріг або за стіну та виявити ворожі позиції.