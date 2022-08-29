П’яте засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня

Наступне, пʼяте засідання Контактної групи з питань оборони України заплановане на 8 вересня. Воно вдруге відбудеться на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Про це йдеться у пресрелізі Командування ВПС США в Європі та Африці.

Засідання проведе особисто міністр оборони США Ллойд Остін. Він запросив на нього міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення війни в Україні та різноманітних проблем безпеки. Очікується, що зустріч пройде в очному форматі, а не через відеозвʼязок.