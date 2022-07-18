Президент усунув генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Їх замінять Олексій Симоненко та Василь Малюк. Хто вони? ― короткі біографії (спойлер: люди Олега Татарова)

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Getty Images / «Бабель»

Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генпрокурора Іріну Венедіктову та голову Служби безпеки України Івана Баканова. У своєму вечірньому зверненні він пояснив, що зробив це через «масив злочинів», вчинених працівниками Офісу генпрокурора та СБУ. «Це ставить дуже серйозні запитання до керівників [цих структур]», — сказав Зеленський. Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що Баканов і Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб вони не могли впливати на розслідування і виявлення зрадників у СБУ та прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедиктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк. Обидва близькі до заступника голови Офісу президента Олега Татарова і гуляли на його дні народження в серпні минулого року. Ось ключові факти про нових виконувачів — коротко.

Неофіційна причина відсторонення Венедіктової, за інформацією «Бабеля», —напружені відносини з Офісом президента. Про її можливе звільнення співрозмовники «Бабеля» в «Слузі народу» та керівництві парламенту говорили ще від початку червня. Серед причин — Венедіктова неякісно організувала роботу щодо розслідування воєнних злочинів росіян в Україні, не надто ефективний збір доказів, гальмувала справи проти експрезидента Петра Порошенка, кума путіна віктора медведчука та інших.

Ірина Венедіктова Верховна Рада України

Із Бакановим ситуація ще складніша. Про його можливе звільнення також почали говорити на початку минулого місяця. Наприкінці червня про це повідомило Politico із посиланням на чотирьох близьких до Зеленського посадовців та одного західного дипломата, який консультував владу щодо реформи СБУ. Офіс президента, за інформацію Politico, не влаштовували управлінські навички Баканова. Окрім того, ОП не влаштовували дії ключових посадових осіб СБУ на початку широкомасштабного вторгнення. У Politico наводили приклад колишнього голови Херсонського управління СБУ, генерала Сергія Криворучка, який за твердженням української влади наказав офіцерам евакуюватися з міста під час російського штурму всупереч наказу Зеленського. Його помічника, полковника Ігоря Садохіна, який за даними української влади видав росіянам розташування мінних полів і наводив їхню авіацію. А також колишнього глави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України за кілька годин до широкомасштабного вторгнення росії. Згодом його затримали в Сербії. Наумова та Криворучка Зеленський назвав зрадниками і позбавив звань. Наприкінці червня Зеленський так коментував можливе звільнення Баканова: «По-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рф на нашу землю», — говорив він, додаючи, що деякі представники правоохоронних органів після початку вторгнення «кудись поділися замість того, щоб бути на своєму місці».

Іван Баканов Facebook / СБУ

Наумов був близьким до Івана Баканова. Напередодні звільнення Баканова Держбюро розслідувань разом із СБУ затримали колишнього голову СБУ Криму Олега Кулініча, який на думку правоохоронців також співпрацював з росіянами і виказував їм дані. ZN.ua із посиланням на джерела повідомило, що Кулініч вважався «офіцером з особливих доручень» і користувався довірою Баканова. Усе це, за словами співрозмовників «Бабеля», стало поштовхом для відсторонення голови СБУ.

Виконувач обовʼязків генпрокурора ― заступник Венедіктової Олексій Симоненко

Симоненку майже 45 років. Він народився в Харківській області в Чугуєві.

Симоненко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство у 1998 році. Тоді ж влаштувався до столичних органів прокуратури. Спочатку він працював у районній прокуратурі Ватутінського району (нині Деснянський), а потім Оболонського району, де дослужився до посади старшого слідчого прокуратури.

У 2006 році Симоненко перейшов працювати до прокуратури Київської області. Там він служив чотири рокі і дослужився до начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області.

Олексій Симоненк Офіс генерального прокурора

У 2010 році відбулися президентські вибори, на яких переміг Віктор Янукович. У перші місяці свого президентства той змінював керівників у різних органах влади ― у травні 2010 року головою СБУ став Валерій Хорошковський. Того ж місяця до СБУ перейшов і Симоненко. Вже у 2011 році Симоненко за поданням Хорошковського отримав звання «заслужений юрист України». Указ підписав Янукович. Крім того, Хорошковський достроково присвоїв Симоненку військове звання, а також нагородив трьома медалями. На яких саме посадах працював Симоненко невідомо. Але точно був першим заступником начальника головного слідчого управління СБУ. Звільнився з СБУ в березні 2019 року.

У січні 2020 року Симоненко спробував потрапити в Державне бюро розслідувань. Він подавав документи на участь у конкурсі на посаду заступника директора, коли Ірина Венедіктова тимчасово виконували обовʼязки директора ДБР. Однак конкурс Симоненко так і не пройшов. Вже за кілька місяців, у березні 2020 року, після призначення Венедіктової генпрокурором, Симоненко став її заступником. Він курував розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, а також розслідування справи Катерини Гандзюк. У грудні 2021 року саме він підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку в так званій вугільній справі (детально про неї читайте тут і тут). Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Справу про вбивство Павла Шеремета курирував Симоненко «Бабель»

Але найбільший резонанс викликало те, що саме Симоненко розвалив справу щодо заступника голови офісу президента Олега Татарова (детально про це ви можете прочитати тут). Якщо коротко, то Симоненко замість того, щоб або закрити провадження, або передати його до суду, почав звертатися в суди — це суперечило процесуальному закону. Суди тривали пів року. У підсумку, слідчі не мали права більше розслідувати провадження, оскільки строки, відведені на це, закінчилися.

У вересні 2021 року журналіст Михайло Ткач оприлюднив сюжет з дня народження Олега Татарова. Серед гостей був Олексій Симоненко. Зі слів Ткача, на святі Симоненко затримався до третьої ночі.

Симоненко має земельну ділянку площею 2 500 квадратних метрів у Київській області. Решта майна належить його дружині Олені. Це квартира в Києві, житловий будинок на 640 квадратних метрів, дві земельні ділянки в Козині, а також кілька земельних ділянок у Нових Безрадичах під Києвом і квартира в Києві, якою вона спільно володіє з іншими людьми. Дружина єдина в родині має автомобіль — це Mercedes S-Class Coupe 400 2016 року випуску. Олена з 2019 року працює в сфері ресторанного бізнесу — володіє компанією «Крассула Б».

Видання Bihus.Info 21 лютого 2021 року повідомило, що дружина Симоненка — співвласниця двох земельних ділянок разом із сином колишнього регіонала Сергія Канакі. Канакі пов’язують із кримінальним світом ― злочинним угрупованням кримінального авторитета Вячеслава Пересецького, відмого за прізвиськом «Фашист».

Василь Малюк ― перший заступник голови СБУ

Малюку 39 років, він родом з міста Коростишів Житомирської області. Закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю правознавство. З 2001 року служив у регіональних управліннях СБУ — обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року Малюк перейшов до Центрального управління СБУ на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ і начальником цього управління. Малюка призначили замість Дмитра Нескоромного [детально про те, хто такий Нескоромний і про скандал — тут]

Двадцять шостого липня 2021 року Зеленський звільнив Малюка і ще трьох посадовців СБУ з займаної посади. В Офісі президента причиною тоді назвали необхідність реформувати СБУ і боротьбу з контрабандою. «Для президента принципово — значно активізувати роботу СБУ для того, щоб нарешті поставити крапку в усіх контрабандних схемах. На жаль, не бачили достатньої роботи Служби на цьому напрямку останнім часом», — пояснював тоді радник голови ОП Михайло Подоляк.

Василь Малюк Wikimedia

На початку вересня 2021 року «Українська правда» писала, що Малюк був серед гостей на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. На свято приїхали топові чиновники різних правоохоронних відомств, Татаров тоді говорив, що не вбачає в цьому конфлікту інтересів. Співрозмовники «Бабеля» в СБУ і парламенті називають Малюка людиною, близькою до Татарова.

Шістнадцятого лютого 2022 року Кабмін призначив Малюка заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він обійняв посаду Олександра Гогілашвілі, якого напередодні звільнили після двох скандальних відео, де він нецензурно спілкується з поліцейськими. Але в МВС Малюк пропрацював менше місяця. Уже 3 березня Зеленський знову призначив його заступником голови СБУ, а 25 березня ще й присвоїв звання бригадного генерала. У офіційній біографії Малюка зазначається, що він бере участь у затриманні членів організованих злочинних угруповань. Шістнадцятого липня СБУ разом із ДБР затримала колишнього голову управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Малюк, за повідомленнями деяких ЗМІ, нібито був присутній на затриманні.

У квітні 2021 року Малюк показав свою декларацію, яку попереднього року не хотів відкривати публічно. У ній Малюк вказав житловий будинок площею 228 квадратних метрів із земельними ділянками в Коростишеві Житомирської області і землею в Коростишівському районі. Також квартиру в Києві площею майже 123 квадратні метри, якою його родина користувалася безкоштовно, і житловий будинок, що належить СБУ. Також родині Малюка належать автомобілі Lexus LX470 2004 року випуску та Nissan Rogue 2014 року. За 2020 рік родина отримала дохід 2,2 мільйона гривень і зберігала $90 тисяч готівкою.