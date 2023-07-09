Сотні найманців «ПВК Вагнера» вилетіли з ЦАР. Місцева влада каже про ротацію

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Кілька сотень «вагнерівців» вилетіли з Центральноафриканської Республіки. Влада ЦАР запевняє, що це лише ротація.

Про це пише Reuters.

«Одні пішли, а інші прийдуть», — так прокоментував ситуацію з відльотом найманців «ПВК Вагнера» прессекретар президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Скільки «вагнерівців» залишилося в ЦАР — невідомо. Вважається, що там діяли приблизно 1 900 російських найманців, серед яких були й представники «ПВК Вагнера».

Водночас аналітики стверджують, що будь-яка реструктуризація діяльності «ПВК Вагнера» в ЦАР може мати значні комерційні наслідки. Відомо, що Євгеній Пригожин отримав права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою в ЦАР.