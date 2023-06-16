Міндовкілля: Через підрив Каховської ГЕС втрати від загибелі диких тварин оцінюються в майже 900 млн грн

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sempre dilunedi / unsplash

Державна екологічна інспекція провела орієнтовні підрахунки втрат через можливу загибель диких тварин, спричинену катастрофою на Каховській ГЕС. Збитки оцінюються у 883 мільйони гривень.

Про це написав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Серед тварин, які загинули від затоплення територій, коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті. Ті, кому вдалося вижити, покинули природне середовище проживання й пристосовуються до нових умов.

Підрахунки втрат іще тривають.