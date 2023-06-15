НБУ спрогнозував вплив підриву Каховської ГЕС на річну інфляцію
- Автор:
- Ліза Бровко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
За попередніми оцінками Національного банку України, вплив підриву Каховської ГЕС на річну інфляцію оцінюється у близько 0,3%.
Про це пише пресслужба НБУ.
Такий вплив на цьогорічну інфляцію пояснюється тим, що робота низки підприємств через нестачу води ускладнюється, а частина врожаю знищена.
Водночас довгостроковий вплив від катастрофи на Каховській ГЕС можна буде повністю визначити лише із часом.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.