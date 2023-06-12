Reuters: Українські пілоти можуть улітку почати навчання на винищувачах F-16

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Greg Mathieson / Mai / Getty Images

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла в інтервʼю Reuters, що українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування американськими винищувачами F-16 уже цього літа. Це крок до постачання літаків в Україну.

За словами Оллорґрен, Нідерланди хочуть, аби навчальну програму повністю запустили протягом шести місяців. Водночас можливим місцем проведення навчань буде Данія, де є авіасимулятори.

Два джерела видання на умовах анонімності сказали, що спочатку на навчання вирушать дві групи по 12 українських пілотів, які мають досвід управління МіГами. Американський чиновник теж анонімно зазначив, що підготувати досвідчених пілотів можна за чотири місяці. Тоді як для того, щоб стати пілотом винищувача в Нідерландах, потрібно зазвичай приблизно два з половиною роки.

Курс підготовки включатиме заняття з мови та навчання на тренажері, на якому українці будуть працювати з різними підсистемами в літаку. Навчання з використання F-16 для бойових завдань буде кінцевою частиною програми.