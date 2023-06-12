Голова МАГАТЕ прибуде в Україну. Він представить програму допомоги після підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі їде в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і представити програму підтримки, яка має допомогти впоратися з наслідками підриву Каховської гідроелектростанції.
Про це голова МАГАТЕ написав у Twitter.
Також Рафаель Гроссі оцінить ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції й проведе там ротацію наглядачів від МАГАТЕ «з посиленою командою».
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Через підрив Каховської ГЕС станом на 12 червня загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.