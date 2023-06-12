Голова МАГАТЕ прибуде в Україну. Він представить програму допомоги після підриву Каховської ГЕС

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі їде в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і представити програму підтримки, яка має допомогти впоратися з наслідками підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це голова МАГАТЕ написав у Twitter.

Також Рафаель Гроссі оцінить ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції й проведе там ротацію наглядачів від МАГАТЕ «з посиленою командою».