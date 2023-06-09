Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням

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The New York Times із посиланням на чиновника з адміністрації Байдена пише, що супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням

За його словами, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідає сильному вибуху безпосередньо перед обвалом дамби.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть росія, сказав високопоставлений чиновник адміністрації, який побажав залишитися анонімним.

Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів, щоб однозначно визначити винного у руйнуванні дамби.