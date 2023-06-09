МАГАТЕ запустила програму допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про запуск програми, яка має на меті допомогти Україні впоратися з наслідками підриву Каховської ГЕС.

Також він повідомив, що днями очолить місію МАГАТЕ в Україні.

«Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці й запит президента Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги», — наголосив Гроссі.

Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоровʼя людей, ґрунт і управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

За його словами, Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ наразі, а також у подоланні довгострокових наслідків цієї катастрофи.