МАГАТЕ запустила програму допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про запуск програми, яка має на меті допомогти Україні впоратися з наслідками підриву Каховської ГЕС.
Також він повідомив, що днями очолить місію МАГАТЕ в Україні.
«Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці й запит президента Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги», — наголосив Гроссі.
Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоровʼя людей, ґрунт і управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.
За його словами, Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ наразі, а також у подоланні довгострокових наслідків цієї катастрофи.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- 8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх зі свого боку забезпечила.