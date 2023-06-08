Мінагрополітики: Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині під загрозою знищення опинилися мільйони тонн урожаю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Melissa Askew / Unsplash
На правому березі Херсонської області втрачено понад 100 тисяч тонн врожаю через підрив Каховської гідроелектростанції. Збитки від затоплення на лівому березі оцінити складно, але там зберігалося декілька сотень тисяч тонн зернових.
Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в етері телемарафону.
За його словами, загалом мільйони тонн українського врожаю зараз перебувають під загрозою знищення через затоплення.
На затоплених землях в основному вирощували овочеві та баштанні культури, а також зернові та олійні.
Після відходу води угіддя потребуватимуть повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, каже Висоцький і наголошує, що для більшості з них доведеться застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів.
«Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю», — додав заступник.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації.
- Організація Обʼєднаних Націй сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. ООН чекає гарантій безпеки від росії. Україна їх від себе забезпечила.