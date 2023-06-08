Мінагрополітики: Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині під загрозою знищення опинилися мільйони тонн урожаю

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На правому березі Херсонської області втрачено понад 100 тисяч тонн врожаю через підрив Каховської гідроелектростанції. Збитки від затоплення на лівому березі оцінити складно, але там зберігалося декілька сотень тисяч тонн зернових.

Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в етері телемарафону.

За його словами, загалом мільйони тонн українського врожаю зараз перебувають під загрозою знищення через затоплення.

На затоплених землях в основному вирощували овочеві та баштанні культури, а також зернові та олійні.

Після відходу води угіддя потребуватимуть повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, каже Висоцький і наголошує, що для більшості з них доведеться застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів.

«Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю», — додав заступник.