Голова «Укргідроенерго»: Каховську ГЕС підірвали зсередини у трьох місцях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Радіо Свобода
Генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що на Каховській ГЕС були дуже потужні вибухи у трьох місцях. За його словами, коли експерти зможуть потрапити на місце інциденту, це буде доведено.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Щоб підірвати дамбу — те, що відбулося у Каховці, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тони. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети. Це був дуже потужний вибух у трьох місцях станції. При демонтажі нашої станції ми це побачимо, експертиза це доведе», — розповів Сирота.
За його словами, площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС. Якщо якась частина станції залишилася внизу, то водосховище не витече повністю. Наразі ж напір води поступово спадає.
«Ми доходимо до «мертвої зони» [водосховища] — це 12,7 метра. Після цього не буде водозабору ні для ставків охолодження ЗАЕС, ні для областей», — додав він.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.