Офіс генпрокурора порушив справу через масовий мор риби в Каховському водосховищі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом екоциду через масову загибель риби в Каховському водосховищі.
Про це Офіс повідомив 8 червня.
Руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води в Каховському водосховищі. Унаслідок цього біля села Марʼянське Криворізького району Дніпропетровської області сталася масова загибель риби, яка може призвести до екологічної катастрофи.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.