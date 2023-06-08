Генштаб: Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тому зазнали втрат у живій силі та техніці

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На лівобережжі Херсонської області окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тому зазнали втрат як у живій силі, так і в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб повідомив у ранковому зведенні 8 червня.

Зокрема, у підрозділах 7 десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також ці підрозділи втратили кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували свої машини. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти — вони використовували місцевих жителів як живий щит.