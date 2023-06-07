NYT: Найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — підрив ізсередини

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Найбільш імовірна причина руйнування Каховської ГЕС — це підрив ізсередини. Обстріл ззовні навряд чи міг спричинити такі наслідки.

Про це розповіли опитані The New York Times експерти з інженерної справи та боєприпасів.

Вони зазначають, що доказів наразі мало, але лише внутрішній вибух міг призвести до руйнування дамби. Вибух у замкнутому просторі, коли вся енергія спрямована на конструкції, на думку експертів, завдає найбільшої шкоди. Але навіть для цього потрібні були б сотні кілограмів вибухівки.

Обстріл ззовні ракетами завдав би дамбі незначної шкоди, для досягнення аналогічного ефекту потрібно було б набагато більше вибухової речовини.

Експерти кажуть, що руйнування дамб через велику масу води теж можливе, але у випадку Каховської ГЕС майже нереальне. Вони розповідають, що з цієї причини дамби зазвичай руйнуються на земляній ділянці, на одному з берегів. Але ГЕС прорвало по центру дамби. На їхню думку, вода могла пошкодити кілька шлюзових воріт, але не розірвати дамбу на частини.