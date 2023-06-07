Нацполіція отримала перші три звернення щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи на Херсонщині

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Пресслужба ДСНС

Національна поліція отримала вже три звернення про зниклих безвісти в зоні катастрофи на Херсонщині.

Про це 7 червня повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

«Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин у Херсонській області», — сказав Леонід Тимченко.

Родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на звʼязок, насамперед потрібно звертатися до Національної поліції за номером 102, щоб надати інформацію про зниклих. Після цього Національна поліція почне шукати людину.