У Каховському водосховищі продовжує знижуватися рівень води. МОЗ попереджає про можливі небезпеки

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Офіс генерального прокурора

У Каховському водосховищі продовжує знижуватися рівень води, повідомляють у компанії «Укргідроенерго».

За її даними, станом на 10:00 7 червня в районі Нікополя рівень водосховища впав до 14, 41 метра. За добу рівень води в Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метра.

Водозливна гребля і земляна вставка між будівлею станції та шлюзом продовжують руйнуватися.

Станом на зараз на правобережній Херсонщині затопило 1 852 будинки. Евакуювали 1 457 людей, із мікрорайону Корабел — 1 286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.

Протягом ночі повідомлень про надзвичайні події не було, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.

Наразі для боротьби з наслідками залучили майже 800 людей та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

«Укргідроенерго» попереджає, що до криниць та відкритих водойм могли потрапити небезпечні для здоровʼя хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ.

Про це також говорять у Міністерстві охорони здоровʼя. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб і відбирають проби води з водойм, криниць тощо.

МОЗ опублікувало низку порад, як уберегтися від інфекційних хвороб:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кипʼятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте памʼятайте, що кипʼятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

В областях наразі формують запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У МОЗ також попередили про мор риби через зниження рівня води. Він почнеться у наступні 3—5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі. Збирати таку рибу і вживати (солити чи вʼялити) категорично заборонено через ризик захворіти на ботулізм.