На Херсонщині рівень води збільшиться ще на метр протягом 20 годин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Херсонській області рівень води через підрив Каховської ГЕС збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.
Про це вранці 7 червня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Цієї ночі вже почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась.
Станом на ранок 7 червня затопило 1 852 будинки на правобережній Херсонщині. Евакуювали 1 457 людей, більшість із херсонського мікрорайону Корабел.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.