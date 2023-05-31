Bloomberg: Twitter знецінився втричі після того, як його купив Ілон Маск

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Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском, пише Bloomberg.

Маск витратив на Twitter $44 мільярди, зокрема, $33,5 мільярда власного капіталу. Нещодавно він сказав, що Twitter коштує менше половини від цієї суми. За даними Fidelity, Twitter тепер коштує лише 33% від того, що заплатив Ілон Маск.

У листопаді Fidelity вперше знизила вартість своєї частки в Twitter до 44% від вартості покупки. Після цього вона ще двічі знижувала ціну — у грудні та лютому.

Відколи компанію очолив Ілон Маск, Twitter переживає фінансові труднощі. Після того як Маск обтяжив компанію боргом у 13 мільярдів доларів, помилкові рішення гендиректора та проблеми з модерацією контенту призвели до того, що дохід від реклами впав на 50%. Американський мільярдер намагався відшкодувати цей дохід продажем підписок на Twitter Blue, але ця спроба поки що не вдалася. Станом на кінець березня підписку мають менше 1% щомісячних користувачів Twitter.