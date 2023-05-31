Bloomberg: Twitter знецінився втричі після того, як його купив Ілон Маск
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском, пише Bloomberg.
Маск витратив на Twitter $44 мільярди, зокрема, $33,5 мільярда власного капіталу. Нещодавно він сказав, що Twitter коштує менше половини від цієї суми. За даними Fidelity, Twitter тепер коштує лише 33% від того, що заплатив Ілон Маск.
У листопаді Fidelity вперше знизила вартість своєї частки в Twitter до 44% від вартості покупки. Після цього вона ще двічі знижувала ціну — у грудні та лютому.
Відколи компанію очолив Ілон Маск, Twitter переживає фінансові труднощі. Після того як Маск обтяжив компанію боргом у 13 мільярдів доларів, помилкові рішення гендиректора та проблеми з модерацією контенту призвели до того, що дохід від реклами впав на 50%. Американський мільярдер намагався відшкодувати цей дохід продажем підписок на Twitter Blue, але ця спроба поки що не вдалася. Станом на кінець березня підписку мають менше 1% щомісячних користувачів Twitter.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів і анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- 6 листопада соцмережа запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадуваннях і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм читачам передплату на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише у користувачів, які заплатили за це.
- Ілон Маск зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі, тому хоче знайти нового гендиректора — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів». Мільярдер навіть запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.
- 12 травня Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter — ним стала Лінда Яккаріно.