Швеція виявила сліди вибухівки на місці аварій «Північних потоків»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки Швеції підтверджує диверсію на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» — виявили сліди вибухівки.
Заяву організація оприлюднила 18 листопада.
Під час огляду місця інциденту в Балтійському морі задокументували значні пошкодження газопроводів внаслідок вибухів, а також вилучили сторонні предмети, і на них уже виявили залишки вибухових речовин.
Наразі триває ще розширений аналіз, аби можна було зробити конкретніші висновки. Попереднє розслідування має показати, чи можна когось притягнути до кримінальної відповідальності.
Інцидент у Балтійському морі Служба безпеки Швеції називає «дуже серйозним» і наголосила, що уважно стежить за розвитком подій та вживає необхідних заходів.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку». 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- 12 листопада стало відомо, що за кілька днів до вибухів у зоні трубопроводів проходили два судна з вимкненими трекерами. Спеціалістам вдалося ідентифікувати ці судна, але публічно їх поки не називають. Цю інформацію передали офіційним особам НАТО.