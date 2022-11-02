Україна та ООН планують 3 листопада відновити рух суден у рамках «зернової угоди»

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що рух суден із українською сільгосппродукцією в рамках «зернової угоди» буде відновлено 3 листопада.

«Очікується, що у четвер, 3 листопада, «зерновим коридором» пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН», — написав міністр у Twitter, додавши, що на сьогодні, 2 листопада, у Босфорі запланована перевірки суден із зерном.

Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла також очікує початок руху суден 3 листопада.

Раніше представники України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух кораблів гуманітарним коридором.