Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО почалася

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.

Це передає «Радіо Свобода».

«Дискусія вже розпочалась. В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: «Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія — це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати — які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення», — аявив Резніков.