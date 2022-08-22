Росія терміново скликає Радбез ООН на 23 серпня через «ситуацію» навколо Запорізької АЕС

Новини

Росія терміново скликає Радбез ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС».

РосЗМІ повідомляють, що засідання скликають на 23 серпня «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями». Окупанти попросили генсека ООН Антоніу Гутерреша виступити на засіданні.

У коментарі «Укрінформу» в Постійному представництві України при ООН заявили, що це чергова спроба російської делегації використати інструментарій Радбезу щоб звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС та інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня (обговорення наслідків російської агресії проти України).