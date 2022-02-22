Президент Росії Володимир Путін провів пресконференцію — заявив, що Мінського формату більше не існує

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Президент Росії Володимир Путін 22 лютого провів пресконференцію на тлі свого рішення визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР». Він заявив, що Мінського формату перемовин щодо ситуації на Донбасі відтепер не існує, а Україна має змиритися з окупацією Криму — і це буде кроком до налагодження відносин із Москвою.

«Мінський комплекс заходів було вбито українською владою задовго до визнання [«республік»]. Учорашнє рішення продиктоване тим, що Україна не збирається виконувати Мінськ. От тепер Мінських угод не існує — чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність», — заявив Путін.

У нього запитали, які кроки Києву треба здійснити, щоб «нагалодити відносини із Росією». Путін відповів, що насамперед треба «визнати волевиявлення людей, які живуть у Севастополі та Криму», — тобто погодитися з окупацією півострова. Іншим важливом пунктом Путін назвав «демілітаризаію України, яку Захід накачує озброєнням».

Окремо Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих кордонах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. Президент Росії також прокоментував рішення Ради федерації, яка дозволила йому використовувати армію на Донбасі. На запитання, як далеко готові зайти російські війська, він відповів, що «передбачити конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації».